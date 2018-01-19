Более трети нижегородских абонентов "Ростелекома" пользуются электронным счетом Бизнес

Более трети абонентов "Ростелекома" в Нижегородской области перешли на электронную доставку счета за услуги связи. Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 26 января 2018 года.

Согласно информации, к началу 2018 года количество клиентов в регионе, получающих счет компании в электронном виде, достигло 260 тысяч.

Абоненты "Ростелекома" могут подписаться на доставку счета в Едином личном кабинете (ЕЛК) на сайте https://lk.rt.ru и получать его в соответствующем разделе сервиса или на электронную почту. В ЕЛК также можно посмотреть текущий баланс, историю платежей, информацию о тарифных планах оператора. Для подключения новых услуг, покупки антивирусных программ, оплаты услуг связи без комиссии также можно воспользоваться личным кабинетом. Кроме того, пользователи ЕЛК могут присоединиться к федеральной программе лояльности "Бонус", получать баллы и обменивать их на скидки и подарки.

Важной функцией ЕЛК является возможность управлять услугами связи сразу по нескольким лицевым счетам. Это особенно актуально для тех, чьи родственники пользуются услугами "Ростелекома".

По данным статистики, около 380 тысяч абонентов "Ростелекома" в Нижегородской области зарегистрировались в ЕЛК. За прошедший год количество его пользователей выросло более чем на 50%.

"Все больше людей используют электронные документы в своей повседневной жизни. Это относится и к способам доставки платежных документов, в том числе за услуги связи. Электронный счет не имеет привязки к месту проживания абонента и позволяет экономить время на его оплату. Отмечу высокую долю счетов с электронной доставкой в районных населенных пунктах области, например, в Ветлуге (57%), Володарске (51%), Лысково (42%). Во многом рост этого показателя связан с увеличением числа подключений современных услуг на основе скоростного интернета и популяризацией среди абонентов дистанционных сервисов, таких как личный кабинет", - пояснил заместитель директора Нижегородского филиала – директор по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Ольга Васильева.