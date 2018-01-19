ТТК организовала сеть связи для Нижегородской государственной медицинской академии Бизнес

Компания ТрансТелеКом (ТТК) организовала сеть связи для Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА). Об этом сообщает пресс-служба компании 26 января 2018 года.

Согласно информации, услуги доступа в интернет по волоконно-оптическим каналам связи получили основные учебные корпуса и студенческий городок НижГМА, расположенный в верхней части Нижнего Новгорода. Как сообщается в пресс-релизе, в учебных корпусах услуга доступа в интернет предоставляется на скорости от 100 Мб/с. В общежитиях интернетом и "Интерактивным телевидением" от ТТК обеспечены более двух тысяч проживающих в них студентов.

"Для ТТК проект с НижГМА – один из самых крупных на территории области. Для нас очень важно то доверие, которое оказывает нам руководство вуза, выбрав ТТК в качестве провайдера интернет-услуг для преподавателей и учащихся. Надеюсь, что услуги связи от компании станут популярны среди студентов, благодаря их высокому качеству и экономически привлекательным условиям подключения и пользования", - прокомментировал директор макрорегиона Верхневолжский компании ТТК Андрей Колесник.

"Сотрудничество с компанией ТТК дало нам возможность вывести на новый уровень развитие телекоммуникационной структуры нашего учебного заведения, что сегодня особенно необходимо для более качественного процесса подготовки студентов-медиков. Внедрение современных технологий как в образовательный процесс, так и в процесс управления ВУЗом позволит применять новые формы обучения, наладить процесс обмена информацией со всеми заинтересованными сторонами. А появление интернета в общежитиях – это для студентов не просто "дополнительная опция", а, скорее, важная жизненная необходимость, так как дает им возможность не только учиться, но и с наименьшими затратами общаться со своими близкими и родными, находящимися за тысячи километров", - отметил ректор НижГМА Николай Карякин.