Снегопады и метели прогнозируют синоптики в Нижегородской области 29-31 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Снегопады и метели прогнозируют синоптики в Нижегородской области 29-31 января. Об этом нижегородский гидрометцентр сообщил 26 января 2018 года.

Согласно информации, 26 и 27 января сохранится антициклон. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха при южном ветре днем составит -7°…-10°, в ночные часы будет подмораживать до -11°…-14°, при прояснениях – до -16°…-19°. На дорогах местами накат и гололедица.

Днем 28 января к территории региона сместятся атмосферные фронты с Атлантики. Количество облаков увеличится. Начнется снег. Дневная температура составит -5°…-8°, ночью -10°…-13°.

29 - 31 января, под влиянием теплой и влажной воздушной массы прогнозируется неустойчивая облачная погода со снегопадами и метелями, на дорогах не исключены заносы. Непогода будет сопровождаться порывистым юго-западным ветром. Морозы к 30-31 января ослабеют днем до -1°…-4°, преобладающие ночные значения на фоне низкого атмосферного давления -4°…-8°. Сохранится снежный накат.