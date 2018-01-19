Екатерина Гордон объявила о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ и создании партии Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Журналист и общественный деятель Екатерина Гордон объявила о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ и создании партии. Об этом сообщается на ее официальном сайте 26 января 2018 года.



Согласно опубликованной информации, Гордон собрала необходимые для регистрации в качестве кандидата 107,5 тысяч подписей, но сдавать их не планирует.



Она объявила о создании "Конституционно-Демократической партии России" ("Кадеты") и выходе из "выборного фарса, в котором все предопределено".

Екатерина Гордон также отметила, что с сегодняшнего дня начнет открывать региональные отделения создаваемой ею партии.



Напомним, что 12 января в 24:00 ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ.



Кандидаты от непарламентских партий должны представить 100 тысяч подписей в свою поддержку (среди таких кандидатов – основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, журналист Ксения Собчак), от самовыдвиженцев требуется 300 тысяч подписей (в их числе – действующий президент РФ Владимир Путин, депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов). После этого у ЦИК есть десять дней на проверку подписей, после чего должна последовать регистрация кандидатов либо отказ в ней.



Выборы назначены на 18 марта 2018 года.