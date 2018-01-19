Последние новости рубрики Политика
26 января 2018 13:02  [70] Сергей Баринов переназначен на пост министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области
26 января 2018 12:50  [227] Екатерина Гордон объявила о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ и создании партии
26 января 2018 12:40  [226] "Я буду отстаивать в суде свое право гражданина РФ", - Владислав Атмахов
26 января 2018 11:36  [607] Гендиректор ННТВ Ольга Носкова в ближайшее время должна покинуть должность, - источник
26 января 2018 11:10  [826] Депутат ЗС НО от ЛДПР Владислав Атмахов получил уведомление от полиции об отсутствии у него гражданства РФ
26 января 2018 10:38  [494] И.о. руководителя пресс-службы губернатора Нижегородской области Наталья Квашнина покидает пост
25 января 2018 15:02  [1335] Мария Холкина намерена покинуть пост замглавы администрации Нижнего Новгорода
25 января 2018 14:04  [667] "Частая смена секретарей НРО "Единой России" свидетельствует о кризисе в региональном отделении", - Александр Суханов
25 января 2018 13:27  [786] Вопрос с основным кандидатом на пост председателя Гордумы Нижнего Новгорода окончательно не решен, - источники
25 января 2018 12:21  [266] ЗС НО приняло документ о встречах депутатов с избирателями в соответствии с законодательством о митингах
Политика

Екатерина Гордон объявила о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ и создании партии

26 января 2018 12:50  [227] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Журналист и общественный деятель Екатерина Гордон объявила о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ и создании партии. Об этом сообщается на ее официальном сайте 26 января 2018 года.

Согласно опубликованной информации, Гордон собрала необходимые для регистрации в качестве кандидата 107,5 тысяч подписей, но сдавать их не планирует.

Она объявила о создании "Конституционно-Демократической партии России" ("Кадеты") и выходе из "выборного фарса, в котором все предопределено".

Екатерина Гордон также отметила, что с сегодняшнего дня начнет открывать региональные отделения создаваемой ею партии.

Напомним, что 12 января в 24:00 ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ.

Кандидаты от непарламентских партий должны представить 100 тысяч подписей в свою поддержку (среди таких кандидатов – основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, журналист Ксения Собчак), от самовыдвиженцев требуется 300 тысяч подписей (в их числе – действующий президент РФ Владимир Путин, депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов). После этого у ЦИК есть десять дней на проверку подписей, после чего должна последовать регистрация кандидатов либо отказ в ней.

Выборы назначены на 18 марта 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph