СК проводит проверку по факту гибели женщины на пожаре в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи СУ СК РФ по Нижегородской области проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре в областном центре. Об этом пресс-служба управления сообщила 26 января 2018 года.

Сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного дома на ул. Новой поступило в ЦУКС МЧС в 22:45 25 января. По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на втором этаже. В прихожей пожарные обнаружили тело 37-летней хозяйки квартиры. Кроме того, в спальне находились в бессознательном состоянии двое ее четырехлетних сыновей. Мальчики были отправлены в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.

По данным СУ СК РФ по региону, при осмотре тела погибшей видимых телесных повреждений криминального характера обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Состояние госпитализированных детей медики оценивают как стабильно тяжелое, оба мальчика находятся в реанимационном отделении.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в одной из жилых комнат. С целью установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Следователи не исключают, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.