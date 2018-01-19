СК проводит проверку по факту гибели женщины на пожаре в центре Нижнего Новгорода

Следственный комитет РФ
Фото:
Следователи СУ СК РФ по Нижегородской области проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре в областном центре. Об этом пресс-служба управления сообщила 26 января 2018 года.
Сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного дома на ул. Новой поступило в ЦУКС МЧС в 22:45 25 января. По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на втором этаже. В прихожей пожарные обнаружили тело 37-летней хозяйки квартиры. Кроме того, в спальне находились в бессознательном состоянии двое ее четырехлетних сыновей. Мальчики были отправлены в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.
По данным СУ СК РФ по региону, при осмотре тела погибшей видимых телесных повреждений криминального характера обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Состояние госпитализированных детей медики оценивают как стабильно тяжелое, оба мальчика находятся в реанимационном отделении.
По предварительным данным, очаг возгорания находился в одной из жилых комнат. С целью установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Следователи не исключают, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+