АПЗ в Нижегородской области начал поставки систем учета алкоголя в Белоруссию Бизнес

Фото: АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ, Нижегородская область) начал поставки измерительных систем по учету алкогольной продукции "АЛКО" в Белоруссию. Об этом пресс-служба предприятия сообщила 26 января 2018 года.

Согласно информации, поставки начались в конце 2017 года.

Пресс-служба отметила, что с белорусскими компаниями АПЗ сотрудничает давно, обеспечивая рынок соседней страны конкурентоспособными промышленными приборами газового направления, турбинными расходомерами РСТ и ТПР, ротаметрами, гидравлическими изделиями. Теперь этот список пополнился измерительной системой "АЛКО", что стало возможным благодаря большой работе, проделанной дилером предприятия (ЧУП "Нетберри") по внесению инициатив по учету алкогольной продукции, что, в свою очередь, требует оснащения предприятий отрасли соответствующим оборудованием.

Кроме того, планируется разработать и освоить производство счетчика воды, который будет соответствовать уже достаточно давно действующим на территории Белоруссии более высоким, по сравнению с РФ, требованиям метрологической точности (класс "С").

"Подобные требования к приборам учета воды актуальны не только в Белоруссии. Они уже начинают реализовываться в Казахстане и, по прогнозам, в перспективе будут внедряться в России. Начиная сегодня работать над созданием прибора учета более высокого метрологического класса для Белоруссии, мы в дальнейшем обеспечиваем возможность его продаж в РФ и странах ближнего зарубежья", - приводятся в сообщении слова начальника отдела маркетинга гражданской продукции АПЗ Михаила Сурнина.

Дифференцированный подход к пожеланиям зарубежных партнеров в производстве гражданской продукции на Арзамасском приборостроительном заводе – не единственный пример. В 2012 году специально для казахстанских партнеров за короткое время был разработан и налажен выпуск обратного клапана для счетчика воды. А для поставок в Монголию водосчетчик "ARZAMAS 15-3-2" был адаптирован под требования Госстандарта республики, в том числе и в части дополнительной антимагнитной защиты прибора.

"Работа с зарубежными партнерами всегда стимулирует и мотивирует нас к поиску новых путей решения тех или иных вопросов. Как завод-изготовитель мы имеем конструкторские, технологические и производственные возможности дорабатывать изделия под требования, существующие в соседних странах, и всегда к этому открыты", - добавил Суринин.

В число стран, куда АО "АПЗ" напрямую экспортирует свою продукцию, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия и Монголия. Расширение географии продаж – приоритетное направление в работе отдела маркетинга. Главным объектом внимания в этом вопросе остаются страны СНГ, где схожие с российскими технические требования к продукции, законодательство и менталитет людей.