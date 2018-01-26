БК НН перенес выездную игру с "Пармой" из-за "Финала четырех"

Баскетбольный клуб (БК) "Нижний Новгород" перенес выездную игру с пермским клубом "Парма" с 11 февраля на 5 апреля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила пресс-атташе БК Алина Мазина 26 января 2018 года.
По ее словам, перенос связан с участием БК "Нижний Новгород" в "Финале четырех" Кубка России, который пройдет 9 и 11 февраля в Краснодаре.
"Пермский клуб пошел нам на встречу", - пояснила Мазина.
В рамках "Финала четырех" БК "Нижний Новгород" 9 февраля встретится с "Иркутом" (Иркутск).
Сейчас БК НН находится на 10 месте из 13 в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
Напомним также, что тяжелый форвард БК "Нижний Новгород" Петр Губанов и защитник Иван Стебков примут участие в Матче всех звезд в Санкт-Петербурге 17 февраля.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+