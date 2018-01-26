Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск Еврооблигаций по "Базелю-III" номиналом $500 млн Бизнес

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных cубординированных Еврооблигаций по "Базелю-III" номиналом 500 млн долларов. Об этом пресс-служба банка сообщила 26 января 2018 года.

Согласно информации, первый колл-опцион предусмотрен через 5,25 лет, ставка купона на первые 5,25 лет была зафиксирована на уровне 6,95% годовых (выплата ежеквартальная).

"Мы всегда очень тщательно следим за динамикой рынков капитала и стараемся привлекать средства в самые удачные моменты с точки зрения доходности. У нас создана инфраструктура, позволяющая оперативно реагировать на "окна возможностей", подобные тому, которое наблюдалось на протяжении всего января. Мы решили воспользоваться удачной конъюнктурой, чтобы разместить инструмент, увеличивающий основной капитал Банка, а не только нарастить долгосрочную ликвидность. Это чрезвычайно важно для нашей стратегии развития, опирающейся на укрепление позиций крупнейшего частного банка для корпоративных клиентов и на усиление присутствия на рынках розничного кредитования. Привлекаемая сумма в полной мере соответствует нашим среднесрочным планам по развитию Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала", - приводятся в сообщении слова и.о. главного управляющего директора Альфа-Банка Алексея Чухлова.

"В начале недели мы провели серию интенсивных встреч с инвесторами в Лондоне, Цюрихе и Женеве и получили однозначное подтверждение того, что именно сейчас представились оптимальные условия для выпуска", - сказал он.

"Данная транзакция в очередной раз доказывает, что Банк имеет доступ к международным рынкам капитала по конкурентным ставкам доходности даже при выпуске подобных сложных инструментов. То, что ставка купона была зафиксирована более чем на 1% ниже ставки, по которой мы привлекали аналогичный субординированный займ в ноябре-декабре 2016 года, говорит о том, что наша работа в прошедшем году, роль, которую Банк играет на российском рынке банковских услуг, положительно оцениваются инвесторами. Ставка купона 6,95% является рекордно низкой для всех российских банков - и частных, и государственных, для привлечения капитала первого уровня в формате Еврооблигаций", - добавил Чухлов.

"В сделке приняло участие более 75 институциональных инвесторов и крупных фондов из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки практически в 2,6 раза, что позволило нам зафиксировать итоговую ставку на 0,3 п.п. ниже первоначально объявленного ценового диапазона. После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и UBS Limited", - пояснил и.о. управляющего директора.