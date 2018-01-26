Нюансы выбора ипотечной программы

Для многих людей жилищный вопрос является приоритетным. Это ответственное мероприятие, связанное с достаточно большими деньгами. Не каждый житель нашей страны может приобрести квартиру только за свой счет. В сложившейся ситуации единственным выходом может стать оформление ипотеки. В настоящее время такая услуга предлагается многими банковскими организациями. Как правило, сбербанк ставки по ипотеке являются очень привлекательными, поэтому стоит обратить на это свое внимание.

С чего начать процесс поиска ипотечного кредита?

Перед обращением в банк, чтобы оформить кредит, нужно знать о необходимой денежной сумме. Для этого стоит заранее выбрать жилье для покупки. После этого можно приступать к выбору банковской организации, где будут браться деньги взаймы. Сначала необходимо найти сведения обо всех существующих предложений от банков, присутствующих в городе, и среди них выбрать лучший для себя вариант.

После выбора кредитора, можно приступить непосредственно к сбору бумаг и прочей документации. На практике, кроме паспорта заемщика, в кредитную компанию нужно будет представить бумаги на приобретаемую недвижимость: дом или квартиру, и ряд других документов.

Также при выборе программы ипотеки нужно обратить внимание на основные параметры услуги, а не только на предлагаемую банком процентную ставку. Речь идет о сроке кредитования. Надо обязательно отдавать себе отчет в том, что если он слишком короткий, то ежемесячный платеж будет более высоким, что для многих может оказаться непосильной ношей и испытанием для семейного бюджета. Также, если период кредитования слишком длинный, то итоговая переплата по услуге будет достаточно внушительной.

Выбирая среди существующих вариантов ипотеки нужно обратить внимание на валюту кредита. Если заемщик получает зарплату в валюте, то лучше рассматривать вариант ее оформления именно в ней. В других ситуациях ипотеку лучше брать в национальных деньгах.

Важным условием выбора ипотечной программы является возможность преждевременного погашения, причем не только полного, но и частичного. Если ежемесячно вносить большую сумму, чем это предусматривается ипотечным кредитом, то можно существенно снизить размер необходимого платежа.

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