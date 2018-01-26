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Бизнес

Нижегородские студенты получили в подарок книги из "Библиотеки Сбербанка"

26 января 2018 14:22  [1083] Бизнес

Нижегородские студенты получили в подарок книги из "Библиотеки Сбербанка". Об этом пресс-служба банка сообщила 26 января 2018 года.

Согласно информации, управляющий головным отделением ПАО Сбербанк по Нижегородской области Сергей Алимов выступил с лекцией перед студентами Нижегородского филиала Высшей Школы Экономики (ВШЭ) на тему "Цифровая экономика".

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС получил в подарок комплект книг из "Библиотеки Сбербанка". Это собрание новейшей бизнес-литературы, насчитывающая около 80-ти специализированных изданий. Современные экономисты, бизнес-тренеры, аналитики и консультанты, предприниматели мирового уровня делятся с читателями секретами лидерства, построения команды и практиками в области менеджмента. Книги объединены идеей помочь настроить себя на самосовершенствование и раскрыть внутренний потенциал.

"Мы благодарны нашему партнеру – Сбербанку - за такой добрый жест. Уверен, что книги будут востребованы в учебном процессе, поскольку их тематика касается саморазвития человека, его личностного и профессионального роста. Надеюсь, опыт успешных людей поможет студентам построить свою траекторию успеха", – сказал заместитель директора института Владимир Аврамцев.

"Студенты РАНХиГС стабильно демонстрируют глубокие знания. Только в прошлом году в Сбербанке прошли практику более 50-ти обучающихся, некоторые из них смогли трудоустроиться в компанию еще до окончания учебы", - пояснила ведущий специалист отдела по подбору персонала Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Елена Касьян.

На встрече ее участники обсудили перспективные планы взаимодействия, в частности, проведение совместных карьерных мероприятий для студентов.

В рамках встречи также состоялся тренинг по системному мышлению, участниками которого стали студенты факультетов управления и среднего профессионального образования и довузовской подготовки. Тренер учебного центра Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Андрей Селиванов провел деловую игру, на примере которой будущие управленцы смогли проявить системный подход в рассмотрении вопросов и окружающих явлений.

Напомним, что образовательная акция Сбербанка стартовала в 2017 году. Коллекцию книг серии "Библиотека Сбербанка" получили в подарок ННГУ им. Лобачевского, Нижегородский филиал Высшей Школы Экономики, Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства и Заволжский автомоторный техникум.

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