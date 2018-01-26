ГИБДД сообщило о росте ДТП с участием муниципального транспорта в Нижегородской области в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ГИБДД сообщило о росте ДТП с участием муниципального транспорта в Нижегородской области в 2017 году. Об этом главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Нижегородской областной полковник полиции Павел Ржевский сообщил на пресс-конференции 26 января 2018 года.



По его словам, всего за минувший год произошло 233 ДТП с участием водителей пассажирских автобусов (что на четыре человека больше, чем в 2016 году). При этом число погибших в таких происшествиях увеличилось с четырех до семи, однако число раненых снизилось с 321 человека до 307. Наибольшее количество число таких ДТП по-прежнему отмечается в Нижнем Новгороде, где зарегистрировано 78,5% происшествий по вине водителей автобусов.



"Часто можно услышать, что всему виной водители маршруток, однако наша статистика демонстрирует обратное. Наибольшее количество аварий происходило в прошлом году по вине водителей автобусов МУП "Нижегородпассажиравтотранс". В связи с этим ГИБДД будет проводить с данным предприятием профилактические беседы и контролировать работу общественного транспорта", – отметил Ржевский.



Напомним, что правительство РФ утвердило стратегию о стремлении "к нулевой смертности на дорогах к 2030 году".