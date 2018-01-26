Последние новости рубрики Общество
26 января 2018 18:13  [751] Комиссия при нижегородской администрации не стала рассматривать вопрос о пригодности к проживанию дома в Зеленом городе
26 января 2018 18:03  [140] Собственник завершил ремонт кровли ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде в декабре 2017 года
26 января 2018 17:46  [140] Предприниматель из Дзержинска Нижегородской области оштрафован за антисанитарные суши и роллы
26 января 2018 17:06  [133] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в июне 2017 года 61-летней жительницы Нижегородской области Татьяны Цихмистровой
26 января 2018 17:00  [259] Суд признал недействительным постановление нижегородской администрации о сносе 50 домов в районе Карповского рынка
26 января 2018 16:48  [879] "Необходима массовая реконструкция и строительство дорог, чтобы стратегия безопасности на дорогах заработала", - Павел Ржевский
26 января 2018 16:10  [304] Экс-руководитель почтового отделения в Нижнем Новгороде предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве
26 января 2018 15:44  [297] Более 16 тысяч случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области с 15 по 21 января
26 января 2018 15:09  [1022] Менеджер нижегородского изготовителя надгробий приговорена к условному сроку за присвоение
26 января 2018 14:46  [160] ГИБДД сообщило о росте ДТП с участием муниципального транспорта в Нижегородской области в 2017 году
Общество

ГИБДД сообщило о росте ДТП с участием муниципального транспорта в Нижегородской области в 2017 году

26 января 2018 14:46  [160] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ГИБДД сообщило о росте ДТП с участием муниципального транспорта в Нижегородской области в 2017 году. Об этом главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Нижегородской областной полковник полиции Павел Ржевский сообщил на пресс-конференции 26 января 2018 года.

По его словам, всего за минувший год произошло 233 ДТП с участием водителей пассажирских автобусов (что на четыре человека больше, чем в 2016 году). При этом число погибших в таких происшествиях увеличилось с четырех до семи, однако число раненых снизилось с 321 человека до 307. Наибольшее количество число таких ДТП по-прежнему отмечается в Нижнем Новгороде, где зарегистрировано 78,5% происшествий по вине водителей автобусов.

"Часто можно услышать, что всему виной водители маршруток, однако наша статистика демонстрирует обратное. Наибольшее количество аварий происходило в прошлом году по вине водителей автобусов МУП "Нижегородпассажиравтотранс". В связи с этим ГИБДД будет проводить с данным предприятием профилактические беседы и контролировать работу общественного транспорта", – отметил Ржевский.

Напомним, что правительство РФ утвердило стратегию о стремлении "к нулевой смертности на дорогах к 2030 году".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph