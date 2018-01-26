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Общество

Менеджер нижегородского изготовителя надгробий приговорена к условному сроку за присвоение

26 января 2018 15:09  [1021] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Менеджер по работе с клиентами нижегородского изготовителя надгробий ООО "Динго-Регион" осуждена на два года условно за присвоение денег.

Как сообщается 26 января 2018 года на сайте Первомайского городского суда, менеджер со 2 февраля 2015 года до 1 апреля 2016 года работала в офисе компании в г. Первомайск. Судом было установлено, что в этот период она присваивала деньги клиентов, не оформляя их через кассу. За это время она присвоила почти 366 тысяч рублей.

Уголовное дело по этому факту было возбуждено по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата имущества в крупном размере). На суде она полностью признала свою вину. Дело было рассмотрено в особом порядке. С гражданки были взысканы присвоенные деньги.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Динго-Регион" зарегистрировано в Лукоянове. Уставный капитал общества составляет 100 тысяч рублей. Он полностью принадлежит Марине Ингликовой. Основной деятельностью общества является резка, обработка и отделка камня для памятников. Также компания производит керамические плиты, а также изделия из гипса, бетона и цемента.

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