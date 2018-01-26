Экс-руководитель почтового отделения в Нижнем Новгороде предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывшая начальница почтового отделения в Нижнем Новгороде предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве и причинении побоев. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 26 января 2018 года.

По версии следствия, около 16:00 8 ноября 2017 года 31-летняя обвиняемая на своем рабочем месте в отделении почтовой связи на ул. Невзоровых высказывала грубые выражения в адрес посетителей. Поводом для этого стало окончание рабочего дня.

Затем она распылила аэрозольный баллончик со слезоточивым газом. От этого пострадали 81-летняя пенсионерка и 33-летний мужчина.

Дело по этому факту было возбуждено по п."а" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), ст.116 УК РФ (побои – два эпизода). Женщина уволена с занимаемой должности. Вину она не признала.

Сейчас уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.