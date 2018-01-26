Житель Нижегородской области осужден на восемь лет за убийство в р.п. Вознесенское Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области осужден на восемь лет колонии строгого режима за убийство в р.п. Вознесенское. Об этом Вознесенский райсуд сообщил 26 января 2018 года.

По материалам дела, 8 марта 2017 года два мужчины поссорились на автобусной остановке. Один из них избил второго, сел в машину и уехал. От нанесенных побоев потерпевший скончался.

Ранее сообщалось, что тело мужчины было обнаружено только 10 марта.

Уголовное дело рассматривалось по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подсудимый свою вину в причинении тяжкого вреда здоровью признал частично. Он посчитал случившееся трагическим стечением обстоятельств, раскаялся в содеянном.

Суд учел смягчающие вину обстоятельства: признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, а также аморальное поведение потерпевшего, выразившееся в применении оскорбительных выражений в адрес подсудимого, что явилось поводом для совершения в отношении него преступления. Кроме того, суд принял во внимание наличие у подсудимого гепатита "С".

Гражданский иск по делу заявлен не был. Уголовное дело в апелляционном порядке не обжаловалось. Приговор вступил в законную силу.