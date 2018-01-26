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Общество

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в июне 2017 года 61-летней жительницы Нижегородской области Татьяны Цихмистровой

26 января 2018 17:06  [133] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в июне 2017 года 61-летней жительницы Нижегородской области Татьяны Цихмистровой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Согласно информации, 6 июня 2017 женщина ушла из дома в городе Семенове, расположенном по ул.Красина д. 31, и не вернулась.

Приметы: худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза, дугообразные густые брови. Была одета в светлую куртку. Особые приметы: справа возле носа выпуклая родинка.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

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