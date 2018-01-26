Альфа-Банк предложил приветственный овердрафт для клиентов Промсвязьбанка, Бинбанка и банков группы "Открытие" Бизнес

Альфа-Банк предложил приветственный овердрафт для клиентов Промсвязьбанка, Бинбанка и банков группы "Открытие". Об этом пресс-служба банка сообщила 26 января 2018 года.

Согласно информации, теперь при открытии счета компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться овердрафтом по ставке 15% годовых. Доступный лимит начинается от 100 тысяч рублей и может достигать 10 млн рублей, но не более 40% от среднемесячных оборотов компании за последние 12 месяцев.

Для тех клиентов, у которых оформлен овердрафт в этих банках на сумму не менее 1,5 млн рублей, Альфа-Банк предоставит лимит на аналогичную сумму по ставке от 13% до 15% годовых, но не более 10 млн рублей.

Кроме этого по условиям акции клиенты бесплатно получают: открытие счета; заверение карточки с образцами подписей; подключение к интернет-банку – "Альфа-Бизнес Онлайн"; три месяца обслуживания в рамках выбранного пакета услуг (при условии выбора ежемесячной формы оплаты); первое внесение наличных на счет; услуги персонального менеджера.

Акция распространяется на все пакеты услуг, открытые для подключения, кроме ПУ "На старт". Для участия в акции клиенту необходимо предоставить подтверждающие документы, что он является клиентом одного из перечисленных банков.

Клиенты, пришедшие в Альфа-Банк по акции, получат все привилегии, доступные клиентам Альфа-Банка в рамках действующих пакетов услуг. Это управление счетом с любого компьютера через интернет-банк "Альфа-Бизнес Онлайн", а также со смартфона или планшета с помощью мобильного банка "Альфа-Бизнес Мобайл", бонусы от партнеров Альфа-Банка более чем на 130 тысяч руб. и скидки до 30% на товары и услуги для бизнеса по программе "Клуб Клиентов" и многое другое.

Наше сообщение адресовано рынку и в первую очередь тем клиентам, которым ближе высокие стандарты обслуживания в частном банке. Мы уверены в высочайшем уровне качества наших услуг и сервиса, которые уже оценили более 370 тысяч клиентов из сегмента малого бизнеса. Именно поэтому мы запускаем данную акцию.

Реквизиты счета можно забронировать на сайте банка в режиме онлайн за несколько минут. Номер забронированного счета сразу же придет по электронной почте, и клиент сможет указывать его в договорах, счетах и других документах. Предпринимателю останется только активировать счет. Для этого необходимо посетить выбранное при заполнении заявки отделение Альфа-Банка с пакетом необходимых документов. Номер счета после активации не изменится.