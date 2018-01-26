Разлив бензина произошел в Городецком районе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Разлив бензина произошел в районе села Безводное в Городецком районе Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

По словам собеседника агентства, сообщение об этом поступило 17:16 мск. Из цистерны бензовоза емкостью 8 т вытекло около 100 л топлива.

Сотрудники пожарно-спасательного подразделения МЧС смыли бензин с проезжей части. Сейчас на месте разлива опасности для людей нет.

Напомним, разлив топлива около поселка Работки в Кстовском районе произошел 18 декабря 2017 года.