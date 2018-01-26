Нижегородский минтранс сообщил о планах отремонтировать два моста в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два моста будут отремонтированы в Нижегородской области в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 27 января 2018 года.

Согласно информации, объекты расположены на федеральнойтрассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов. Ввиду неудовлетворительного состояния мостов через реку Медон на 45 км и через реку Печесть на 62 км, протяженностью 23,1 и 34,93 метров, будет произведен ремонт.

По мосту через реку Медон планируется полностью заменить мостовое полотно, деформационные швы, подферменники, установить барьерное ограждение и дорожные знаки, а также отремонтировать балки пролетных строений, продольные швы и укрепить откосы. Кроме того, будет переустроена система водоотвода и устранены повреждения балок пролетных строений.

В ходе ремонта моста через реку Печесть намечено восстановить все дефектные участки опор специальным ремонтным составом, отремонтировать существующие балки и заменить четверть всех балок пролетного строения сооружения. Помимо этого, планируется устройство нового покрытия проезжей части мостового полотна из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ориентировочная стоимость запланированных работ составляет 29,9 млн публей и 54,5 млн рублей. Все существующие и вновь устраиваемые железобетонные элементы будут обработаны пропиткой от коррозии.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области будет отремонтировано более 126 км автодорог: более 37 км городских дорог (31 участок), почти 90 км дорог регионального значения (19 участков).

Напомним, нижегородский минтранс в 2018 году планирует увеличить на 16% объем ремонта автодорог по программе "Безопасные и качественные дороги" по сравнению с 2017 годом – до 134 км.