Холдинг "Вертолеты России" планирует расширять сотрудничество с нижегородским "Гидромашем" Экономика

Гидромаш Фото: официальный сайт

Холдинг "Вертолеты России" планирует расширять сотрудничество с нижегородским заводом "Гидромаш". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на гендиректора холдинга Андрея Богинского 27 января 2018 года.

В субботу Богинский вместе с врио губернатора региона Глебом Никитиным посетили завод "Гидромаш". Они осмотрели цех финальной сборки авиационных шасси, цех механической обработки шасси, цех сборки авиационных гидроузлов и гидроагрегаторов, а также испытательный комплекс, где готовые шасси испытываются в условиях, имитирующих момент посадки самолета в реальной жизни.

Глеб Никитин отметил высокую степень модернизации предприятия. "Для Нижегородской области предприятие такого масштаба, конечно, гордость и основа для дальнейшего развития. Очень рассчитываем на увеличение заказов по всем направлениям, в том числе по экспортному", - сказал Никитин.

Глава региона рассказал, что обсудил с руководством завода активное участие предприятия в программе конверсии. "Мы будем поддерживать проекты, ориентированные на производство новой продукции, диверсификацию заказов, в том числе выход за пределы авиационной промышленности", – подчеркнул Никитин.

Андрей Богинский заявил, что холдинг "Вертолеты России" планирует расширять сотрудничество с "Гидромашем". "Объем нашего заказа увеличился на 50% по сравнению с 2016 годом. В этом году мы планируем закупить на "Гидромаше" продукции более чем на 900 млн рублей. Что важно – растет доля гражданской продукции. Интересно, что доля гособоронзаказа падает, но, несмотря на это, мы расширяем свое сотрудничество с предприятием. Я думаю, это очень позитивный факт", – продолжил Богинский.

По словам гендиректора "Гидромаша" Владимира Лузянина, предприятие обеспечено заказами вплоть до 2020 года. "Сейчас делаем в год продукции на 8 млрд рублей, а через два года будем давать на 10 млрд", – сообщил Лузянин.

СПРАВКА:

"Вертолеты России" – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Входит в структуру госкорпорации "Ростех".

ОАО "Гидромаш" — ведущее российское предприятие по разработке, производству и испытаниям шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для гражданских летательных аппаратов.