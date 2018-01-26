Нападающий нижегородского ХК "Торпедо" Сергей Костицын вызван в сборную Белоруссии Спорт

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Нападающий нижегородского хоккейного клуба (ХК) "Торпедо" Сергей Костицын вызван в сборную Белоруссии для участия в товарищеских матчах против России и Канады. Об этом сообщается на сайте клуба 28 января 2018 года.

Согласно информации, эти поединки состоятся 30 января и 1 февраля в Москве и 6 февраля в Риге.

Напомним, нападающий "Торпедо" Роберт Саболич выступит в составе сборной Словении на XXIII Зимних Олимпийских играх в корейском Пхeнчхане.

Напомним также, "Торпедо" вышел в плей-офф еще до окончания регулярного чемпионата КХЛ.