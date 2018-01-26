Игрок "Уралочки" Ирина Задыхина перешла в нижегородский волейбольный клуб "Спарта" на правах аренды Спорт

Игрок "Уралочки" Ирина Задыхина перешла в нижегородский волейбольный клуб "Спарта" на правах аренды. ОБ этом сообщается на сайте клуба 29 января 2018 года.

Согласно информации, новая связующая из Екатеринбурга пришла в нижегородский клуб до конца сезона. До этого с 2012 года она играла в команде "Уралочка-НТМК", где и начала свою карьеру.

Ирина Задыхина родилась 17 февраля 1995 года в Екатеринбурге, рост – 182 см, игровой номер - 5. Имеет большой опыт выступлений в молодёжном чемпионате, где в сезонах 2012,2013 и 2015 годов брала "золото", в 2014 году – "серебро". Также два года подряд в сезонах 2015-2016 и 2016-2017 годов выигрывала золотые медали в Кубке молодежной лиги.

Напомним, что 12 января "Спарту" покинули две сербские спортсменки Весна Секулич и Милица Кнежевич.