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Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов в Нижегородской области до 2 февраля 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росгидромета по данным на 29 января.
Согласно информации, сегодня, 29 января в регионе ожидается дневная температура около -7°, снег, южный ветер 5 м/с.
30 и 31 января температура днём повысится до -1°, ночью 30 января – до -7°, 31 января – до -2°. С 1 февраля ожидается незначительное похолодание до -6°.
До конца недели синоптики прогнозируют облачную погоду со снегом.
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