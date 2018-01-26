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Общество

Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов в Нижегородской области до 2 февраля

29 января 2018 09:45  [537] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов в Нижегородской области до 2 февраля 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росгидромета по данным на 29 января.

Согласно информации, сегодня, 29 января в регионе ожидается дневная температура около -7°, снег, южный ветер 5 м/с.

30 и 31 января температура днём повысится до -1°, ночью 30 января – до -7°, 31 января – до -2°. С 1 февраля ожидается незначительное похолодание до -6°.

До конца недели синоптики прогнозируют облачную погоду со снегом.

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