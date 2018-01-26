Чиновник администрации г.о.Выкса Нижегородской области оштрафован за нарушение сроков предоставления субсидий на "Арт-овраг" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Чиновник администрации городского округа Выкса Нижегородской области оштрафован за нарушение сроков предоставления субсидий на проведение фестиваля "Арт-овраг". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 29 января 2018 года.

Согласно информации, администрация Выксы в мае 2017 года в рамках муниципальной программы должна была перечислить учреждению "Парк культуры и отдыха" субсидию в сумме 250 тысяч рублей на подготовку и проведение фестиваля "Арт-Овраг". При этом управлением культуры, туризма и молодежной политики администрации субсидия частично перечислена в июне и июле 2017 года.

В связи с этим в отношении должностного лица управления культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа прокуратурой возбуждено административное дело по ч.1 ст.15.15.5 КоАП РФ (нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии юридическим лицам, условий их предоставления).

Согласно информации, 28 декабря суд привлек чиновника к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.