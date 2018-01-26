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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования рабочего на "Нижегородском лесокомбинате"

29 января 2018 11:07  [121] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования рабочего рубительной машины на ООО "Нижегородский лесокомбинат". Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области 29 января 2018 года.

По версии следствия, утром 24 сентября 2017 года 49-летний машинист выполнял работы по переработке древесины на территории "Нижегородского лесокомбината" в р.п. Ардатов. В связи с нарушением технологического процесса дробления из-за попадания инородного металлического предмета произошло разрушение рубительной машины, в результате чего машинист получил телесные повреждения и был госпитализирован в районную больницу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.

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