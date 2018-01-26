Проекты из Нижнего Новгорода, Казани и Перми победили в премии "Серебряный Лучник" - Приволжье по итогам 2017 года Общество

Проекты из Нижнего Новгорода, Казани и Перми стали победителями VII региональной премии "Серебряный Лучник" - Приволжье по итогам 2017 года. Об этом сообщает оргкомитет премии.

Финал премии прошёл 25 января 2018 года в ГЦСИ "Арсенал" в Нижнем Новгороде. По итогам публичных выступлений авторов 24 проектов, прошедших в шорт-лист, жюри определило победителей в семи номинациях. В номинации Digital-коммуникации первое место не присуждалось.

Победителями стали четыре проекта из Нижнего Новгорода, два – из Казани и один из Перми.

В номинации "Корпоративные коммуникации" лучшим стал музыкальный видеоклип "Фюзеляж" казанского ПАО "Казанский вертолетный завод" (авторы: Влада Кротова, Роман Королев, Руслан Серазетдинов); в номинации "Маркетинговые коммуникации" победил проект нижегородской Mighty Group "Устроим на работу вашего котейку" (авторы: Евгений Шелейкин, Илья Чистяков, Роман Канаев); в номинации "Корпоративные социальные коммуникации и благотворительность" победителем выбран нижегородский поисково-спасательный центр "Волонтер" (автор: Сергей Шухрин); в номинации "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" лидером стал социальный проект "Живой" по повышению уровня безопасности пешеходов от УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области (автор: Игорь Михайлушкин); в номинации "Развитие и продвижение территорий" победил социальный, краеведческий проект "Босяцкая Миллионка" от Нижегородского регионального благотворительного фонда "Земля Нижегородская" (автор: Александр Сериков); в номинации "Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни" победу одержало социально-спортивное движение "Зеленый Фитнес" от казанской АНО "Корпорация активной молодежи" (автор: Мурат Димитров); в номинации "Продвижение культуры и исторического наследия" – пермский музей современного искусства PERMM с выставкой "Современная графика по Брайлю" (автор: Анна Суворова).

Также ежегодно на премии определяется лучший региональный проект, который входит в шорт-лист Национальной премии "Серебряный Лучник". По результатам обсуждения работ, выполненных в 2017 году, им стал проект "Раскрасим Киров в Дымку", представленный Клубом маркетологов Кировской области. Защищал проект его автор Алексей Обжерин. "Авторы проекта выступят с презентацией на Национальной премии уже в середине февраля и смогут побороться за главный приз – статуэтку Серебряного Лучника", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, специальный приз получили Игорь Крупин, Светлана Кукина и Дмитрий Чичикин, представлявшие Международный рок-фестиваль "Рок чистой воды-2017", прошедший в Нижнем Новгороде.

Напомним, ежегодный открытый конкурс PR-проектов проходит в Нижнем Новгороде с 2011 года. Всего на региональную премию в 2017 году был представлен 41 проект. В шорт-лист вышли 24 работы из Нижегородской, Самарской, Кировской областей, Пермского края, Республики Татарстан, Удмуртской Республики.