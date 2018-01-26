Николай Гуськов сменил Бориса Селезнева на посту председателя НКО "Общественная палата Нижнего Новгорода" Общество

Николай Гуськов стал председателем НКО "Общественная палата Нижнего Новгорода" (ОПНН). Как сообщает пресс-служба организации, он был назначен на заседании палаты 26 января 2018 года.

Согласно информации, в повестке дня январского заседания числилось 11 вопросов. В том числе было рассмотрено заявление председателя НКО "ОПНН" Бориса Селезнева о сложении им своих полномочий руководителя. Новым председателем стал Николай Гуськов, работавший ранее заместителем департамента культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода. За него проголосовали единогласно все члены палаты. Заместителем председателя единогласно была избрана Светлана Андрианова. Также в состав организации пополнился новыми членами. Ими стали: Сергей Лукшин, Олег Голубев и Екатерина Камаева.

В ходе заседания было принято решение создать рабочую группу, посвященную проблемам общественного транспорта в Нижнем Новгороде.

Кроме того, было принято решение об ознакомлении департамента спорта Нижнего Новгорода с результатами гражданского мониторинга спортивных объектов. Данные результаты будут направлены в департамент в ближайшее время. Мониторинг был проведен членами Общественных палат также в Сергаче, Арзамасе, Сарове, Кулебаках и Навашине.

Напомним, что первое заседание НКО "Общественная палата Нижнего Новгорода" состоялось 8 сентября 2017 года.

25 августа 2017 года был также сформирован новый орган – нижегородская Общественная палата, в состав палаты I созыва вошли 33 человека из 135 кандидатов. Её первое заседание состоялось 6 сентября.