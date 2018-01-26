Преимущества покупки квартиры в новостройке

Покупка собственной недвижимости – это важный и ответственный шаг. Стоимость квадратных метров зачастую не отличается лояльностью, именно поэтому необходимо проявить внимательность и требовательность.

Множество людей отдаёт предпочтение недвижимости в новостройках. Дело в том, что тут как правило наблюдается оптимальное сочетание цены и качества. Новостройки Краснодара - это тандем комфорта и благоустроенности с доступностью. Именно поэтому спрос на них стабильно велик.

Для человека настоящего очень важна планировка. Современные здания обеспечивают полную свободу выбора. Владелец самостоятельно может выбирать размеры помещений и определять их функциональность. Большинство новых строений располагаются в престижных районах, с развитой инфраструктурой и хорошим видом из окон. Чтобы обеспечить себе больше возможностей для выбора, можно приобрести недвижимость в доме, который ещё не сдан в эксплуатацию. В таком случае может получиться значительно сэкономить на стоимости квадратного метра. Конечно, придётся некоторое время подождать, но усилия того стоят.

Квартира в новостройке может похвастаться широким спектром преимуществ, если проводить аналогию с вторичным жильём. Современные здания возводятся на базе передовых технологий. Так можно практически гарантировать конструкции надёжность и долговечность. Новые коммуникации избавят жильцов от большого числа проблем, поскольку должны функционировать без перебоев.

Владельцы квартир в новых домах могут забыть о том, что такое короткие замыкания, грязные подъезды и неудобная планировка. Электрические сети в новых домах рассчитаны на высокие нагрузки, поэтому в большинстве случаев можно избежать коротких замыканий и прочих казусов.

Покупая недвижимость в новом доме можно не переживать на предмет юридической чистоты сделки. Квартира чаще всего не имеет «тёмного» прошлого. В новом жилье можно единожды провести ремонт и потом не обращаться к этому вопросу долгое время.

Первичное жильё – это возможность самостоятельно спланировать дизайн, учесть все нюансы и детали. Выбор пожалуй очевиден.

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