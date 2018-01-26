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Происшествия

Мусоровоз насмерть сбил пенсионера в Советском районе Нижнего Новгорода 27 января

29 января 2018 12:03  [93] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мусоровоз насмерть сбил пенсионера в Советском районе Нижнего Новгорода 27 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 11:00 на ул. Богородского, 3/1. По данным УГИБДД, 42-етний водитель мусоровоза ГАЗ 440 при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода, шедшего по дворовой территории. В результате ДТП 73-летний мужчина погиб.

В этот же день ещё одно смертельное ДТП с пешеходом произошло на ул. Черняховского, 29 в Дзержинске. Согласно информации, в 20:25 52-летний водитель автомобиля Skoda совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 61-летний пешеход получил смертельное ранение.

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Теги:
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