Мусоровоз насмерть сбил пенсионера в Советском районе Нижнего Новгорода 27 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мусоровоз насмерть сбил пенсионера в Советском районе Нижнего Новгорода 27 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 11:00 на ул. Богородского, 3/1. По данным УГИБДД, 42-етний водитель мусоровоза ГАЗ 440 при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода, шедшего по дворовой территории. В результате ДТП 73-летний мужчина погиб.

В этот же день ещё одно смертельное ДТП с пешеходом произошло на ул. Черняховского, 29 в Дзержинске. Согласно информации, в 20:25 52-летний водитель автомобиля Skoda совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 61-летний пешеход получил смертельное ранение.