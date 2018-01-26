Два человека погибли на пожарах из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 28 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли на пожарах из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 28 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Согласно информации, в 20:58 в ЦУКС МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Строкина Автозаводского района Нижнего Новгорода. Пожарные эвакуировали из дома 19 человек. В квартире, где произошел пожар, было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Пожар был ликвидирован на площади 10 кв.метров.

Подобный произошел пожар в частном доме в селе Б. Череватово в Дивеевском районе. В результате пожара сгорел дом на площади 40 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 61-летнего мужчины.