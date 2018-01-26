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Политика

Численность избирателей в Нижегородской области за 2017 год сократилась на 0,85%

29 января 2018 12:37  [92] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Численность избирателей в Нижегородской области за 2017 год сократилась на 0,85%.

Согласно официальным данным облизбиркома, на 1 января 2018 года численность избирателей в регионе составляет 2 603 915 человек, в то время как на начало прошлого года она составляла 2 626 226 человек.

Региональных отделений политических партий в Нижегородской области на январь 2018 года насчитывается 59.

Напомним, в 2018 году нижегородские избиратели смогут проголосовать на выборах 18 марта (выборы президента) и 9 сентября. В сентябре должны пройти выборы губернатора области, а также довыборы в Госдуму по округу №129.

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