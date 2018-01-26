Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Евгения Кулакова Происшествия

Евгений Кулаков Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Евгения Кулакова. Об этом поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил 29 января 2018 года.

Согласно информации, 17-летний Кулаков ушел из общежития техникума в Семенове 23 января. Последний раз его видели в Дзержинске.

Его приметы: среднее телосложение, рост 165 см, темные волосы и карие глаза. При себе имел справку об обучении и телефон. "Плохо идет на контакт", - отмечается в сообщении.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении молодого человека, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).