Британский инвестфонд Raven Russia планирует приобрести логистический комплекс в Кстовском районе Нижегородской области Бизнес

Британский инвестиционный фонд Raven Russia планирует приобрести логистический комплекс в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом "Коммерсантъ" сообщил 29 января 2018 года.

Согласно информации, федеральная антимонопольная служба одобрила два ходатайства офшора Exstola Holdings Ltd (входит в одну группу с Raven Russia) о покупке 15% в ООО "Кстовский индустриальный парк 1" и 99% долей ООО "Кстово девелопмент".

Raven Russia, основанная в Британии, владеет 15 логистическими парками общей площадью 1,8 млн кв. м. В частности, в портфеле компании два складских комплекса в Москве и Подмосковье общей потенциальной площадью 375 тысяч кв. м и элитный жилой комплекс в Нижнем Новгороде (21 тысяча кв. м). По оценке директора отдела рынков капитала CBRE Ирины Ушаковой, стоимость Волжского индустриального парка с учетом земельного участка под застройку может составить около 3 млрд рублей.

Напомним, ООО "Кстовский индустриальный парк 1" является собственником Волжского индустриального парка – крупнейшего индустриального проекта класса А в черте города Кстово. Объект расположен в семи километрах от Нижнего Новгорода, в южном направлении по федеральной трассе М7.