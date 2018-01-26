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Экономика

ФТС планирует запустить работу электронной таможни в Нижнем Новгороде в октябре 2018 года

29 января 2018 13:05  [87] Экономика

Первая в России электронная таможня начнёт работать в Нижнем Новгороде в октябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления 29 января.

По словам заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Татьяны Голендеевой, создание электронной таможни - это новый этап в истории таможенных органов, который реализуется в соответствии с комплексным планом развития таможенных органов Российской Федерации. Электронные таможни в 2018 году также будут созданы на Урале и Северном Кавказе.

"В соответствие с таможенным кодексом Евразийского экономического союза, всё общение таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности должно перейти в электронный формат. Так, на данный момент декларирование товаров в 100%-ном объеме идет в электронной форме. Теперь в электронный вид будет переведен весь документооборот и другие виды взаимодействия", - говорится в сообщении.

"Приволжье давно является пилотом в освоении новых технологических процессов, связанных с таможенным делом. В течение 2018 года Приволжье должно обкатать новую технологию. Вообще все таможенные органы должны перейти на такой режим работы до 2020 года", - подчеркнула Татьяна Голендеева.

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