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Бизнес

Альфа-Банк реализовал удаленное открытие брокерского счета через систему "Альфа-Клик"

29 января 2018 13:39  [224] Бизнес

Альфа-Банк реализовал удаленное открытие брокерского счета через систему интернет-банкинга "Альфа-Клик". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, чтобы заключить договор на брокерское обслуживание, необходимо авторизоваться в системе "Альфа-Клик" или через мобильное приложение Альфа-Директ.

"Страница, следующая за аутентификацией, содержит полный перечень документов, предусмотренный законодательством для открытия брокерского счета. После ознакомления с пакетом документов, их можно подписать через код, направляемый по смс. Весь процесс на стороне банка занимает считанные минуты. Регистрация на бирже длится еще сутки, далее клиент сможет совершать сделки с любыми инструментами на Московской или Санкт-Петербургской биржах через мобильный или десктопный терминал", - сообщается в пресс-релизе.

Также Альфа-Директ предоставляет возможность пройти бесплатное обучение или выбрать решения, в большей степени подходящие "новичкам" - торговые роботы или персональный брокер.

СПРАВКА:
Альфа-Директ – это подразделение Альфа-Банка, предоставляющее консультации и доступ к торгам на биржевом и внебиржевом рынках. Решения Альфа-Директ позволяют инвесторам контролировать и управлять своими финансовыми активами в режиме реального времени из любой точки мира. Мобильное приложение Альфа-Директ - лауреат премий Цифровые вершины и TagAwards.

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