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Общество

Жильцы аварийного дома на ул. Ломоносова в Нижнем Новгороде смогут получать компенсацию за съем жилья после 30 января

29 января 2018 13:58  [1407] Общество
Дом №15 по ул. Ломоносова

Дом №15 по ул. Ломоносова

Фото: Google maps

Жильцы аварийного дома №15 на ул. Ломоносова в Нижнем Новгороде смогут получать компенсацию за съем жилья после 30 января. Об этом горадминистрация сообщила 29 января 2018 года.

Согласно информации, администрация Советского района начинает прием заявлений от жителей дома на выплату компенсаций найма жилых помещений для временного размещения.

Директор департамента строительства администрации города Юрий Щеголев отметил, что из-за неординарности и правовой сложности ситуации для разработки регламента выплаты жителям компенсаций за найм жилых помещений и проверки его на соответствие действующему законодательству потребовалось три недели.

"С одной стороны мы, конечно, понимаем всю напряженность ситуации, в которой находятся жильцы дома. Нам понятны их беспокойство и озабоченность. Поэтому делаем все возможное для того, чтобы ускорить процесс. Дело в том, что практики оплаты компенсаций жилья в Нижегородской области до настоящего момента не было. Мы проработали юридическую практику, которая есть в РФ, и тоже ничего не нашли. Пришлось создавать регламент с ноля. При этом надо понимать, что разрабатывая этот регламент, мы должны обеспечить и законность выделения бюджетных средств гражданам, и их обоснованность и эффективность расходования", - пояснил Щеголев.

Напомним, режим ЧС из-за аварийного состояния дома был введён в октябре 2017 года. Нижегородская администрация планирует получить документацию на усиление конструкций аварийного дома к апрелю 2018 года. Полное расселение дома было завершено только в начале 2018 года.

Также сообщалось, что на оплату найма другого жилья выселенным из аварийного дома правительство Нижегородской области выделило из резервного фонда 22 млн рублей.

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