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Происшествия

Житель п. Сосновское Нижегородской области подозревается в доведении сожительницы до покушения на самоубийство

29 января 2018 15:00  [210] Происшествия

Фото: СК РФ

Житель п. Сосновское Нижегородской области подозревается в доведении сожительницы до покушения на самоубийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, с февраля 2017 года по январь 2018 года подозреваемый систематически избивал сожительницу и угрожал физической расправой.

Вечером 8 января 2018 года потерпевшая вышла на балкон квартиры на пятом этаже и предприняла попытку самоубийства. 19-летняя потерпевшая была госпитализирована и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи выжила.

Уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины возбуждено по ч.1 ст.110 УК РФ (доведение до покушения на самоубийство). Расследование продолжается.

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