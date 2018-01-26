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Общество

Младенческая смертность в Нижегородской области за 2017 год снизилась на 27%

29 января 2018 15:03  [162] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Младенческая смертность в Нижегородской области в 2017 году снизилась на 27% по сравнению с 2016 годом. Об этом говорится в материалах Росстата.

Согласно информации, в 2017 году в регионе умерло 183 младенца, в то время как в 2016 году – 251 (снижение на 27,09%). В расчете на тысячу родившихся уровень смертности в 2017 году составил 5,2 против 6,4 в 2016 году (снижение на 18,75%).

В среднем по Приволжскому федеральному округу младенческая смертность (в абсолютных цифрах) снизилась на 17,10%, уровень смертности – на 5,36%% (составил 5,3 на тысячу родившихся). По России уровень смертности составил 5,5.

Напомним, за 2016 год коэффициент младенческой смертности в Нижегородской области снизился почти на 6%. Среди детей в возрасте до одного года он составил 6,4 смерти на тысячу младенцев (251 человек).

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