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Общество

Росприроднадзор проводит административное расследование по факту сброса сточных вод в п. Новинки Нижегородской области

29 января 2018 15:46  [1151] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу проводит административное расследование по факту сброса сточных вод на территории ЖК "Стрижи" и "Акварель" в п. Новинки Богородского района Нижегородской области. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства 29 января 2018 года.

Согласно информации, было установлено, что стоки поступают на поверхность из подземного резервуара. Ручей с характерным запахом канализации растекается по земельному участку, принадлежащему ООО "Деметра". За это предусмотрена административная ответственность.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" гендиректор ООО "Деметра" Денис Зайцев, сброс стоков прекратится в самое ближайшее время, поскольку уже на этой неделе компания подпишет соглашение с ООО "Кстовский водоканал", которое станет владельцем 1/2 доли коллектора и начнет его обслуживание.

"Мы пришли к консенсусу. Подпишем соглашение, коллектор будет зарегистрирован, после чего будет установлен тариф на его обслуживание, и объект будет передан в эксплуатацию. Соответственно, стоки будут уходить по трубе", - пояснил Зайцев. Гендиректор ООО "Деметра" также добавил, что только после этого компания возобновит продажу квартир. В настоящее время в связи с данной ситуацией продажи приостановлены.

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