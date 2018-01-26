"Ростелеком" предложил абонентам страховать домашнее интернет-оборудование Бизнес

"Ростелеком – Розничные системы" и "ВТБ Страхование" запустили страховой продукт "ПреИмущество для техники//Телекоммуникации". Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 29 января 2018 года.

Согласно информации, теперь в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома" можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и другую технику. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.

Страховой полис поможет компенсировать ущерб в случае воздействия на оборудование жидкости, электротока, от кражи и многих других распространенных рисков.

"Любые цифровые устройства могут пострадать в результате затопления или перепада напряжения в электросети, не говоря уже про действия злоумышленников, а новая страховая программа “Телекоммуникации” дает возможность вернуть до 100% стоимости домашнего оборудования для пользователей услуг связи", - отметила коммерческий директор ООО "Ростелеком – Розничные системы" Екатерина Петропавловская.

"Современная техника позволяет сделать нашу жизнь более комфортной и интересной. Но повреждение, поломка или кража таких устройств может привести к дополнительным, довольно серьезным расходам. Наличие страхового полиса позволит защитить семейный бюджет от незапланированных трат", - пояснил заместитель генерального директора "ВТБ Страхование" Сергей Конкин.