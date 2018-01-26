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Общество

Прибытие авиарейса из Вьетнама в аэропорт Нижнего Новгорода задерживается 29 января

29 января 2018 17:55  [172] Общество
Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прибытие авиарейса из Нячанга (Вьетнам) в аэропорт Нижнего Новгорода задерживается 29 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Согласно информации, борт авиакомпании Azur Air должен был прибыть в Нижний Новгород в 16:45. Сейчас его прибытие ожидается в 19:20. Рейс выполняется на Boeing 767-300.

Напомним, аэропорт "Стригино" увеличил количество чартерных направлений в осенне-зимнем расписании 2017-2018 гг в 2,5 раза.

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