Прибытие авиарейса из Вьетнама в аэропорт Нижнего Новгорода задерживается 29 января Общество

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прибытие авиарейса из Нячанга (Вьетнам) в аэропорт Нижнего Новгорода задерживается 29 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Согласно информации, борт авиакомпании Azur Air должен был прибыть в Нижний Новгород в 16:45. Сейчас его прибытие ожидается в 19:20. Рейс выполняется на Boeing 767-300.

Напомним, аэропорт "Стригино" увеличил количество чартерных направлений в осенне-зимнем расписании 2017-2018 гг в 2,5 раза.