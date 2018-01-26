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Общество

Более 24 тысяч га захламленных земель сельхозназначения в Нижегородской области выявил Россельхознадзор в 2017 году

29 января 2018 17:59  [809] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Более 24 тысяч га захламленных земель сельхозназначения в Нижегородской области выявил Россельхознадзор в 2017 году. Об этом заместитель руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по нижегородской области и Республике Марий Эл Елена Полазнова сообщила в рамках круглого стола 29 января 2018 года.

По ее словам, за истекший год, на территории региона ведомство провело 716 проверок и выявило 871 нарушение, связанное с неправильной эксплуатацией земель сельскохозяйственного назначения. Площадь проверенных участков составила 126 тысяч га, из них на 24 га были зафиксированы нарушения.

В течение года в ведомство было направлено девять жалоб от жителей поселений, примыкающих к территориям животноводческих комплексов с жалобами на запахи и загрязнения почвы. По ним прошли внеплановые проверки на площади 3,5 тысячи га, по итогам которых было выявлено четыре случая захламления площадью 4 га.

Общая сумма ущерба за прошедший год в регионе составила более 20 млн рублей, кроме того, управление направило в суд семь исков с требованием возместить ущерб на сумму 77 млн рублей. Сумма возмещенного ущерба от предприятий и физлиц в минувшем году составила 25 млн рублей.

"Основные виды нарушений - это загрязнение почвы отходами жизнедеятельности животных, захламленные почвы, нарушения технологии складирования или превышение содержания тяжелых металлов в почве", - сообщила Полазнова.

Напомним, что в ноябре 2017 года суд взыскал с новосибирской компании 681,4 тысячи рублей за причинение вреда почве в Нижегородской области.

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