Начальник отдела по эксплуатации АЗС в Нижнем Новгороде подозревается в коммерческом подкупе на сумму около млн рублей

Следственный комитет РФ
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Начальник отдела по эксплуатации автозаправочных станций в Нижнем Новгороде подозревается в коммерческом подкупе на сумму около млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 30 января 2018 года.
По версии следствия, 26 января 2018 года 53-летний подозреваемый получил от директора фирмы, занимающейся обслуживанием автозаправочных станций, 940 тысяч рублей за беспрепятственное исполнение договора субподряда на обслуживание АЗС.
Подозреваемый задержан на территории Сормовского района, от дачи показаний он отказался.
Уголовное дело возбуждено по п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего, совершенные в крупном размере). Как сообщает СУ СК, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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