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Происшествия

Полиция задержала двух жителей Дзержинска Нижегородской области по подозрению в сбыте почти трёх кг наркотиков

30 января 2018 09:15  [293] Происшествия

Фото: с сайта ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Полиция задержала двух жителей Дзержинска Нижегородской области по подозрению в сбыте почти трёх кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ 30 января 2018 года.

Согласно информации, 25 января 2018 года в поселке Желнино в г.о.г. Дзержинск полицейские задержали ранее не судимых 30-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены подозрительные вещества. Позднее, в ходе обыска в квартире мужчины, полицейские обнаружили и изъяли пакет и более тысячи таблеток, являющихся наркотическими веществами растительного и синтетического происхождения, общей массой более 2,88 кг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В настоящее время мужчина арестован, женщина - под подпиской о невыезде.

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