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Происшествия

Следователи разыскивают подозреваемого в хищении телефона у 12-летней нижегородской школьницы в сентябре 2017 года

30 января 2018 09:27  [182] Происшествия
фоторобот подозреваемого

фоторобот подозреваемого

Фото: Следственное управление СК РФ по Нижегородской области

Следователи разыскивают подозреваемого в хищении телефона у 12-летней школьницы в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 30 января 2018 года.

Согласно информации, днём 26 сентября 2017 года на ул. Красных Зорь неизвестный мужчина похитил у 12-летней девочки мобильный телефон марки "Теле 2". По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Приметы подозреваемого: мужчина в возрасте 40-45 лет, телосложение полное, рост 165-170 см, волосы и глаза темные. Был одет: темно-зеленая тканевая куртка, синие джинсы с потертостями, темная обувь, на плече сумка темного цвета.

Лицам, обладающим любой информацией о местонахождении данного лица, а также об обстоятельствах совершенного преступления просьба сообщить ее по телефонам: 8-920-069-64-27, 8-920-069-05-11 или по каналу связи "02".

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