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Происшествия

Житель Шахуньи Нижегородской области осуждён за попытку "выстрелить" бутылкой с наркотиками на территорию ИК

30 января 2018 09:41  [800] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Шахуньи Нижегородской области осуждён за попытку передачи с помощью пневматического устройства наркотиков и запрещённых предметов на территорию исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 30 января 2018 года.

Согласно информации, 27 сентября 2017 года 19-летний молодой человек при помощи самодельного технического устройства, осуществляющего выстрел сжатым воздухом, пытался перебросить пластиковую бутылку с запрещенными предметами (сим-карта, флэш-карта, наушники и другие) и свертком с марихуаной на территорию исправительной колонии №4 в Тоншаевском районе.

Молодой человек был задержан на месте преступления сотрудниками колонии. Сообщается, что ранее он не был судим.

В январе 2018 года суд признал его виновным по ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.1 ст.228 УК РФ, (пособничество в незаконном приобретении, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) и назначил наказание в виде года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

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