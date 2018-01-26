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Две женщины погибли на пожаре в Арзамасе Нижегородской области 29 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
Согласно информации, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на пр.Ленина в городе Арзамасе поступило в ЦУКС МЧС 01:26. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в квартире на третьем этаже. Из дома было эвакуировано 35 человек, в том числе пять детей.
В квартире, где произошёл пожар, пожарные обнаружили тела двух женщин 85 и 60 лет. Пожар был ликвидирован на площади 40 кв.метров.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 33 человека личного состава и девять единиц техники. Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность при курении. Следователями СУ СК России по Нижегородской области по данному факту проводится доследственная проверка.
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