Последние новости рубрики Происшествия
30 января 2018 13:12  [64] Житель Борского г.о. Нижегородской области приговорен к шести годам за нападение на микрофинансовые организации
30 января 2018 12:00  [100] Число пожаров в Нижегородской области в январе 2018 года выросло на 2,6%
30 января 2018 11:57  [394] Заключенный нижегородской колонии подозревается в распространении экстремистской литературы
30 января 2018 11:04  [246] Автомобиль сбил двух переходивших дорогу на "зелёный свет" пешеходов в Нижнем Новгороде 29 января
30 января 2018 10:52  [507] Житель Городецкого района Нижегородской области осуждён на 12 лет за сексуальное насилие над четырёхлетней девочкой
30 января 2018 10:21  [190] Две женщины погибли на пожаре в Арзамасе Нижегородской области 29 января
30 января 2018 09:41  [799] Житель Шахуньи Нижегородской области осуждён за попытку "выстрелить" бутылкой с наркотиками на территорию ИК
30 января 2018 09:27  [181] Следователи разыскивают подозреваемого в хищении телефона у 12-летней нижегородской школьницы в сентябре 2017 года
30 января 2018 09:15  [293] Полиция задержала двух жителей Дзержинска Нижегородской области по подозрению в сбыте почти трёх кг наркотиков
30 января 2018 09:05  [449] Начальник отдела по эксплуатации АЗС в Нижнем Новгороде подозревается в коммерческом подкупе на сумму около млн рублей
Происшествия

Автомобиль сбил двух переходивших дорогу на "зелёный свет" пешеходов в Нижнем Новгороде 29 января

30 января 2018 11:04  [246] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль сбил двух переходивших дорогу на "зелёный свет" пешеходов в Нижнем Новгороде 29 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 07:20 на ул. Сормовское шоссе, 21 в Московском районе. По информации УГИБДД, 53-летний водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали два пешехода: 45-летняя женщина была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами, 60-летний мужчина получил вывих.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph