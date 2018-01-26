Автомобиль сбил двух переходивших дорогу на "зелёный свет" пешеходов в Нижнем Новгороде 29 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль сбил двух переходивших дорогу на "зелёный свет" пешеходов в Нижнем Новгороде 29 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 07:20 на ул. Сормовское шоссе, 21 в Московском районе. По информации УГИБДД, 53-летний водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали два пешехода: 45-летняя женщина была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами, 60-летний мужчина получил вывих.