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Происшествия

Заключенный нижегородской колонии подозревается в распространении экстремистской литературы

30 января 2018 11:57  [393] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заключенный одной из колоний в Нижегородской области подозревается в распространении экстремистской литературы. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 30 января 2018 года.

По версии следствия, 26-летний гражданин, осужденный убийство двух людей по мотивам расовой и национальной ненависти, отбывающий 25 лет лишения свободы в колонии, создал в одной из соцсетей сообщество, в котором объединил лиц, разделяющих идеологию расизма и национализма. "Он написал ряд книг экстремистской направленности, а его соучастники незаконно распространяли печатные, аудио- и электронные варианты этих книг на территории России", - говорится в сообщении.

В январе 2018 года следователи СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России для проверки на причастность к распространению этой литературы провели обыски в Нижегородской, Воронежской, Тульской, Брянской, Московской, Ростовской, Самарской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и Москве. Также обыск прошел в колонии, где содержится автор литературы.

В результате обысков у 19 фигурантов были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Уголовное дело по этому факту было возбуждено по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В рамках расследования задержаны двое подозреваемых и допрошены девять человек. Расследование продолжается.

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