Число пожаров в Нижегородской области в январе 2018 года выросло на 2,6% Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Число пожаров в Нижегородской области в январе 2018 года выросло на 2,6% по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону 30 января 2018 года.

По данным МЧС, с начала года в области произошло 240 пожаров, что на 2,6% (шесть случаев) больше аналогичного периода прошлого года. В результате пожаров погибло 27 человек (на 12,5% или на три человека больше АППГ), травмы различной степени тяжести получили 24 человека. Как отметили в ведомстве, только за прошедшие выходные, 27-28 января, было зарегистрировано 35 пожаров

с гибелью трёх человек.

Согласно информации, преобладающими причинами пожаров по-прежнему являются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неисправность печей и дымоходов (по 79 случаев или 65,8% от общего количества пожаров). Как отмечает МЧС, с наступлением низких температур риски возникновения пожаров по таким причинам, как правило, увеличиваются.

Как сообщалось ранее, 29 января две женщины погибли на пожаре в Арзамасе.