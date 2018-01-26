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Политика

Четверо нижегородцев присутствуют на встрече Владимира Путина с его избирательным штабом 30 января

30 января 2018 12:13  [199] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Четверо нижегородцев-доверенных лиц присутствуют на встрече Владимира Путина с его избирательным штабом. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил президент ОАО "ГАЗ" Николай Пугин 30 января 2018 года.

По его словам, кроме него из нижегородцев в качестве доверенных лиц на встрече присутствуют председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Кабайло, директор РФЯЦ-ВНИЭФ Валентин Костюков и олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина. На сайте избирательного штаба Путина уточняется, что всего в Москву приехали более 500 доверенных лиц из всех регионов России.

"Ожидается, что во время предстоящей встречи руководители рабочих групп представят кандидату в президенты Владимиру Путину свое видение ключевых направлений развития страны, сформированное с учетом специфики регионов", - отмечается на сайте.

Напомним, что выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин объявил о своем намерении баллотироваться в Нижнем Новгороде в ходе встречи с работниками ОАО "ГАЗ".

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